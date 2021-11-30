В случае прорыва мигрантов, все доступные силы МВД будут на границе в течение 30 минут – Монастырский

В случае прорыва мигрантов, все доступные силы МВД будут на границе в течение 30 минут – Монастырский

Разведка ГПСУ не наблюдает активности групп незаконных мигрантов.

Сегодня на Волыни проходит масштабное обучение подразделений системы МВД в рамках специальной пограничной операции "Полесье". В настоящее время подобные учения проводятся во всех пяти областях, граничащих с Республикой Беларусь.

Об этом во вторник, 30 ноября, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, пишет пресс-служба ведомства.

"Во время учений мы увидели, что все подразделения МВД – это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины. Несколько недель назад здесь была совсем другая картина. А уже сегодня мы убедились, что через 30-60 минут после того, как разведка предоставит информацию о поступлении мигрантов, наши подразделения будут на границе. Последовательность событий будет следующая – получение информации от разведывательных органов, направление сил и средств на точки, где идет вероятность пересечения границы мигрантами, первыми на месте будут пограничники, которые абсолютно готовы к тому, чтобы дать отпор в случае незаконного пересечения государственного рубежа", — сказал глава правоохранительного ведомства.

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Он сообщил, что сегодня было отработано несколько сценариев: массовый прорыв мигрантов, когда наступление идет на пункты пропуска, и пересечение границы небольшими мобильными группами.

Правоохранители отслеживают, появляются ли в приграничной зоне незнакомые, не местные жители. Разведка сообщает, что наибольшее количество мигрантов собрано на участках границы Беларусь – Литва, Беларусь-Польша.

Денис Монастырский отметил, что, к сожалению, пока нет оснащенной границы с Республикой Беларусь. Это серьезный вызов на следующий год. Речь идет именно о строительстве государственных рубежей.

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В свою очередь глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сказал, что разведка ГПСУ не наблюдает активностей групп незаконных мигрантов.

"Мы видим запугивание со стороны спецслужб недружественного государства, мы видим возможное перенаправление мигрантов. Цель учений — слаживание действий всех служб МВД на случай эскалации ситуации", — подчеркнул он.

Напомним:

23 ноября Украина начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью недопущения миграционного кризиса.

На украино-белорусской границе силовики отрабатывают спецоперацию "Полесье" | Мигрантский кризис