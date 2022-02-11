В случае российского нашествия Харьков будет защищен – секретарь СНБО

Данилов заявил, что "мы никому ничего отдавать не будем" / Кадр із відео

Данилов заявил, что сил и средств предостаточно.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что Харьков будет защищен при попытке России оккупировать город.

Об этом Данилов сказал на брифинге по результатам выездного заседания СНБО в Харькове в пятницу, 11 февраля.

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"Я могу сказать, что Харьков будет защищен. И это будет обязательно в случае российского как вы говорите, нашествия. Мне только непонятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием "наша страна"? Поверьте, мы никому ничего отдавать не будем. Нам чужое не нужно, но и свое мы отдавать не будем", – ответил секретарь СНБО на вопросы журналистов.

"Мы у Российской Федерации за все времена существования нашей страны ни на кого ни разу не напали, но и свое не отдадим. И наши военные, мужчины и женщины будут защищать нашу страну. Сил и средств более чем достаточно", – заверил Данилов.

Напомним, в середине января 2022 года в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкомасштабного вторжения Россия может оккупировать Харьков.

Городской голова Харькова Игорь Терехов отреагировал на опасения Зеленского о оккупации города Россией и призвал горожан не паниковать.

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