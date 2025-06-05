Флаг НАТО

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В случае российской агрессии против стран НАТО и отсутствия должного ответа со стороны Альянса, в Европе может возникнуть необходимость создания нового военного союза.

Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог Виталий Кулик.

«Сегодня я не вижу, что структура безопасности в Европе кардинально изменилась. он.

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В качестве примера Кулик привел ситуацию в Германии.

«После дискредитации Бундесвера в Германии снова возвращаются к необходимости повышения собственной обороноспособности. Германия листает страницы своей минувшей войны и заявляет об усилении собственной армии не только для собственной обороны, но и всего европейского континента», — пояснил эксперт.

Политолог также подчеркнул, что без Украины обеспечить стабильность в Европе будет невозможно.

«Путь к новому военному альянсу в Европе еще предстоит. Я думаю, что этот путь может быть быстрым и легким — включение Украины в этот альянс. Впрочем, он может быть драматичным. В частности, когда Россия атакует НАТО и Альянс не сможет дать достойный ответ, затем, как альтернатива, возникнет необходимость сформировать новый военный союз на том, что останется от НАТО. Этот сценарий ничего хорошего для европейцев не означает», — подытожил Кулик.

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Ранее сообщалось, что Россию еще не названа официальной общей угрозой для евроатлантического пространства, однако Альянс готовится к четкой формулировке в финальном заявлении саммита НАТО в Гааге.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки еще не приняли конкретных решений о предстоящей военной или другой помощи Украине.