В случае смерти Кадырова Путина ждет тяжелая дилемма – The Sunday Times

Если попытки установить нового лидера в Чечне приведут к расколу в элите, это может перерасти в вооруженное противостояние.

Если информация о смертельной болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова является правдой, для президента России Владимира Путина стабильность Республики может оказаться под серьезной угрозой.

Об этом говорится в статье The Sunday Times.

В публикации отмечается, что состояние Кадырова разоблачает более широкие проблемы политической системы РФ и последствия решений, которые Путин принял еще в 2000-х годах. Долгое время Чечня была скалкой в глазу Москвы. России удалось успокоить эту Республику путем жестких репрессий и подкупов новой чеченской элиты.

Также читайте Отдавал ли Путин приказ убить Навального — Reuters

Хотя Кадыров надеялся построить династию, на сегодняшний день его старшему сыну Ахмату всего 18 лет и он не может возглавить Чечню. Сейчас главным кандидатом на замену Кадырова рассматривается командир отрядов чеченских наемников "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов.

"Москва рассматривает его как человека, с которым можно вести бизнес, но есть и другие люди, приближенные к Кадырову, которые могут считать, что имеют на эту должность большие претензии. К примеру, двоюродный брат Кадырова Адам Делимханов с 2007 года является представителем Чечни в Думе, и имеет свои вооруженные силы", – говорится в материале.

Авторы обращают внимание, что после войны стабильность в Чечне была куплена за счет огромных федеральных субсидий и благодаря балансу террора между вооруженными лагерями-конкурентами, которые присягнули на верность Кадырову, но не доверяли друг другу. Отмечается, что если попытки установить нового лидера в Чечне приведут к расколу в элите, это может перерасти в вооруженное противостояние.

Читайте главные новости дня:

В результате перед Путиным предстанет ужасная дилемма, ведь ему придется развернуть российские силы в регионе. Если же сил Росгвардии окажется недостаточно, президент вынужден будет выбрать между двумя одинаково сложными вариантами: отвлечь свою армию на Чечню и потерять динамику в войне против Украины, или оставить войска в Украине, рискуя потерять Чечню и получить дестабилизацию на Северном Кавказе.

В статье отмечается, что как бы Путин ни пытался создать культ своей личности, его система базируется на аренде лояльности элит путем предоставления им возможности для обогащения через коррупцию и хищения.

"Однако сейчас наступили трудные времена, поэтому приходится принимать сложные решения, в то же время, некоторые лидеры и регионы все еще хорошо кормятся, а другие фактически находятся на мизерном пайке", — указано в публикации.

Напомним, как сообщило ранее издание "Новая газета Европа", Кадыров серьезно болен, поэтому в Кремле думают, кем его заменить в случае смерти или потери дееспособности. Одним из таких кандидатов называют Алаудинова.

Читайте также: