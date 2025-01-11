В случае увольнения министра энергетики в отрасли наступит управленческий ступор — ICC Ukraine

Об этом заявил вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

Он рассказал, что в пятницу народные депутаты зарегистрировали постановление об увольнении министра Галущенко. Министр обвиняется в коррупции.

«Меня трудно отнести к адвокатам или, тем более, сторонникам Министра энергетики. Но инициативу его освобождения в период прохождения зимнего отопительного периода считаю авантюрой чистой воды», — отметил Трофимец.

Он подчеркнул, что для начала коррупция должна быть доказана судом или хотя бы расследоваться правоохранительными органами.

«Увольнение Министра повлечет управленческий ступор в отрасли в тот период, когда те или иные решения должны приниматься. Я сам работал в больших структурах, в том числе и государственных, и могу ответственно заявить – если там не будет начальника, все просто станет. Таковы реалии украинского государственного управления», – пояснил Трофимец.

В итоге эксперт сказал, что прежде всего нужно подумать о последствиях увольнения министра в разгар отопительного сезона.

«Чтобы не оказаться в руинах и в холодных домах, прежде чем личные оскорбления реализовывать в проектах постановлений Верховной Рады об увольнении Министра энергетики во время зимы, следует подумать о последствиях, которые могут наступить», — подытожил Трофимец.