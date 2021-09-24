В "Слуге народа" анонсировали отставки в правительстве, в 3 — 4 ведомствах могут быть изменены лидеры

В "Слуге народа" анонсировали отставки в правительстве, в 3 — 4 ведомствах могут быть изменены лидеры

Об отставках в правительстве медиа говорят уже несколько месяцев.

В ближайшее время могут быть изменены лидеры 3 — 4 министерств. О каких именно министерствах говорится — не уточняется.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире на "24 канале".

"Есть планы в нескольких министерствах. В 3 — 4 ведомствах могут быть изменены лидеры", — заявила Кравчук.

В то же время она не назвала фамилии этих министров, объяснив тем, что огласка плохо влияет на работу.

"Не могу назвать фамилии. Я знаю их, но не хотела бы анонсировать ... Арахамия (глава фракции" Слуга народа "Давид Арахамия — Ред.) правильно говорит, что как только звучат какие-то фамилии — у человека появляются проблемы в работе ", — отметила Кравчук.

Напомним:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в правительстве планируют осуществить ротацию "трех-четырех министров" . Называть имена министров, которых хотят отправить в отставку, политик отказался.

. Называть имена министров, которых хотят отправить в отставку, политик отказался. Также Арахамия опроверг слухи о возможной отставке главы МВД Дениса Монастырского, которого назначили только в июле.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил, может ли сменить Разумкова на должности спикера парламента.

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