В "Слуге народа" анонсировали внеочередные заседания Рады: когда и что будут рассматривать

В "Слуге народа" анонсировали внеочередные заседания Рады: когда и что будут рассматривать

Нардепы на следующей неделе будут работать в усиленном режиме.

Верховная Рада на следующей неделе может собраться на два внеочередных заседания. Состоятся они 29 июня и 1 июля, на которых нардепы планируют принять несколько важных, срочных законопроектов.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, на внеочередном заседании 29 июня депутаты рассмотрят законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним проект закона об увеличении численности ВСУ, а также законопроект о критической инфраструктуре.

Кроме того, во втором чтении парламентарии планируют проголосовать за документ, который возвращает "чернобыльские" льготы.

"До конца сессии осталось две пленарные недели, во время которых Верховная Рада будет работать в усиленном режиме. Во вторник и четверг мы соберемся на внеочередные заседания, где планируем принять несколько важных, срочных законопроектов", — сказал Корниенко.

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Уже в четверг, 1 июля, нардепы планируют рассмотреть законопроект о "Великой реставрации", а также инициативу о реформе государственной архитектурно-строительной инспекции и пакет законопроектов по олигархах.

"Это базовый закон о статусе олигархов, который начнет процесс деолигархизации и поможет Украине избавиться от них влияния на политику и медиапространство. Кроме того, это и так называемый законопроект о наполнении бюджета. Он, в частности, касается налога на руду, изменений в администрировании налогов", — добавил Корниенко.

Как сообщалось, 4 июня президент поручил соответствующим государственным органам в двухнедельный срок подготовить дополнительные законопроекты о деолигархизации. Также Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, если народные депутаты не примут соответствующий законопроект, будут пытаться изменить его положение или отсрочить его принятия.

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