В "Слуге народа" готовятся обсудить кадровые вопросы после отставки Ермака

В понедельник, 1 декабря, состоится встреча парламентской фракции «Слуга народа» с Кабмином, на которой будут обсуждать бюджетные и кадровые вопросы.

Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук в комментарии телеканалу «Киев24».

По его словам, после увольнения Андрея Ермака с должности главы ОП общая атмосфера в «Слуге народа» стала более позитивной.

«Все понимают, что какие-то изменения таки будут. Плюс мы же понимаем всей страной, не только фракцией, какой имиджевый удар был по стране, как воспринимается в международном обществе Украина и руководство Украины после пленок Миндича», — сказал нардеп.

Камельчук отметил, что первые сигналы о каких-то изменениях можно будет понять из завтрашней встречи между фракцией и Кабмином, где будут обсуждаться бюджетные и кадровые вопросы.

Нардеп также отметил, что важно будет услышать реакцию глав комитетов, которые поднимают важные социальные и военные вопросы.

«Если они скажут, что блокирование тех вопросов, которые долго не рассматривались по каким-то непонятным причинам, прекратилось, можно говорить о потеплении и большей субъектности Верховной Рады», — пояснил он.

Напомним, по мнению политолога Владимира Фесенко, отставка Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента стала не просто громкой кадровой сменой, а «мини-революцией» в системе управления, которую выстроил Владимир Зеленский.