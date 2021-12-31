В "Слуге народа" хотят изменить название партии — СМИ

Представитель "Слуги народа" в свою очередь уверяет, что ни о каком переименовании партии речь не идет.

В "Слуге народа" рассматривают возможность переименования партии из-за падения рейтингов и скандалов вокруг некоторых нардепов.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Многие зашквары, рейтинги падают и нужно негатив как-то перебить. Смена названия будет вполне логичным шагом", — рассказывает собеседник издания, но подчеркивает, что окончательное решения еще не было принято.

Отмечается, что новое название партии будет связано "с фамилией Зеленский".

Официального подтверждения этой информации нет. Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в комментарии УП заверила, что переименовывать партию не собираются.

"Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде", — сказала Палийчук.

Ранее в Офисе президента рассказали, распустит ли Зеленский Верховную Раду.

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