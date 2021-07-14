В "Слуге народа" назвали "единственное основание" для отставки Авакова

Аваков может занять должность на госслужбе.
Основанием для отставки Арсена Авакова с должности главы МВД является его собственное желание. Причины его решения неизвестны.
Об этом заявил руководитель "Слуги народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами после заседания фракции.
Как сказал Арахамия причины, почему Аваков решил уйти с должности неизвестны, но "не было сомнений, что будет мирный сценарий расхода" и это произошло по его собственному желанию.
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"Арсен Борисович (Аваков. — Ред.) сам же написал заявление. Неизвестные причины. Не было никаких сомнений, что будет мирный сценарий ... ничего здесь революционного нет ... какие основания? Одна основание — по собственному желанию. Это исключительно его желание", — заявил Арахамия.
По его словам, Аваков не рассматривается на должность премьер-министра. В то же время Арахамия допустил, что Авакову могут предложить работу в государственном секторе.
"Может он будет еще в команде в любом другом амплуа", — отметил глава фракции "Слуга народа".
Напомним, 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского. Аваков запомнился за 7,5 года на должности. Арсен Аваков является опытным "старожилом" украинской политики, и в его биографии есть много ярких моментов.