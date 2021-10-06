В "Слуге народа" назвали повестку дня Рады "нелегитимной" и предложили другой вариант

В "Слуге народа" назвали повестку дня Рады "нелегитимной" и предложили другой вариант

"Слуга народа" предлагает, чтобы Данил Гетманцев вел заседание завтра, когда будет рассматриваться вопрос об отставке Разумкова.

Фракция "Слуги народа" заявила, что считает нынешнюю повестку дня Верховной Рады, размещенную на сайте парламента нелегитимной, поскольку спикер так и не собрал согласительный совет для ее принятия.

Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в своем Telegram.

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"Наша фракция считает, что заявление председателя ВР о необходимости трех дней для технической подготовки заседания Согласительного совета, просто затягивание времени. По нелегитимной повестке дня мы не будем проводить заседания, поэтому наша фракция предложила другой вариант, который не требует предварительного утверждения", — написала она.

Палийчук говорит, что речь идет о вопросах, которые не требуют внесения в повестку дня. По ее словам, это постановления, связанные с переименованием населенных пунктов, проведением выборов, изменения границ населенных пунктов, разнообразные ратификации и тому подобное.

"Эти вопросы также важны, поскольку общины на местах ждут эти решения парламента уже достаточно долго", — отметила пресс-секретарь "Слуги народа".

Палийчук добавила, что также сегодня, 6 октября, рассмотрят вопрос, кто будет вести заседание 7 октября, когда будет рассматриваться вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР.

"Мы предлагаем, чтобы это был депутат нашей фракции Данил Гетманцев", — добавила она.

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