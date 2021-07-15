В "Слуге народа" объяснили, почему Аваков не пришел в Раду на рассмотрение вопроса о его увольнении

Аваков возглавлял МВД более семи лет — дольше всех министров.
Не явиться сегодня, 15 июля, в сессионный зал Рады во время рассмотрения вопроса об увольнении — это выбор Арсена Авакова.
Об этом в комментарии журналистам заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Мы ожидали. Это его выбор. Он может такой выбор делать. Я думаю, что он зрелый политик и будет дальше свою политическую карьеру выстраивать", — сказал нардеп.
Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности главы МВД Украины. "За" проголосовал 291 депутат. 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Он занимал должность 7,5 года.
Заменить Авакова планируют нардепом из фракции "Слуга народа", председателем парламентского правоохранительного комитета Денисом Монастырским. Его назначать планируют 16 июля — в последний день работы Верховной Рады перед летними каникулами.