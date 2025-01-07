В «Слуге Народа» объяснили причины частичного ограничения данных об энергосистеме

Как сообщил народный депутат Сергей Нагорняк, по данным разведки эти данные могли использоваться врагом для планирования и выбора времени для своих преступных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Это решение никак не влияет на конкуренцию или прозрачность рынка. Все производители, трейдеры и участвующие в торгах потребители имеют доступ к закрытой платформе, где публикуются все необходимые данные. То есть для участников рынка, обеспечивающих конкуренцию, ничего не изменилось. Это решение принято исключительно в интересах потребителей, чтобы ограничить доступ России к анализу состояния нашей энергосистемы практически в режиме реального времени. Наш враг мог в любое время суток видеть объем спроса и предложения на энергорынке, тем самым понимать, в каком состоянии находится система и что нашим специалистам удалось восстановить и вернуть в работу после массированных атак. Это нужно было исправлять и поэтому решение абсолютно правильно», – отметил Нагорняк.

Он подчеркнул, что этот шаг временный и вынужденный, направленный на защиту энергетической безопасности Украины в военное время.