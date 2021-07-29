В "Слуге народа" объяснили слова Арахамия о разговоре Зеленского с Байденом на "повышенных тонах"

В "Слуге народа" объяснили слова Арахамия о разговоре Зеленского с Байденом на "повышенных тонах"

Кравчук говорит, что Арахамия имел в виду другое.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя слова Давида Арахамия о разговоре президентов Украины и США на повышенных тонах, заявила, что ее коллега имел в виду то, что это будет беседа равноправных партнеров.

Об этом нардепка сказала на телеканале "Украина 24".

Также читайте В Конгрессе США обратились к Байдену с просьбой изменить дату визита Зеленского в Вашингтон

"О "повышенных тонах", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду имел, что это будет разговор равноправных партнеров", — отметила нардеп.

Кравчук также обьяснила, что в визитах на таком высоком уровне очень важную роль играет предварительная подготовка. Поэтому, ожидается, что глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить поездку Владимира Зеленского.

"Лидеры представляют суверенные государства, и в первую очередь президент Украины заботится об интересах украинского народа. Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Так получилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно Украина как суверенная, независимая в своей политике страна должна выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства", — добавила Кравчук.

Также читайте Байден и Меркель заявили о единстве в борьбе с российской агрессией

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом. Все это происходит на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", что позволит Путину его достроить и "выключить" Украина по транзиту российского газа в ЕС, отказа стран-членов Альянса говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

О том, удачную тактику выбрали в Зеленского, на какие именно гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов надеемся и что на украинского президента ждет в Белом доме — читайте в материале ТСН.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку