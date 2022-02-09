В "Слуге народа" отреагировали на задержание еще одного своего депутата на взятке и созывают партийное собрание

В "Слуге народа" отреагировали на задержание еще одного своего депутата на взятке и созывают партийное собрание

Депутата Киевсовета Владислава Трубицына обвиняют в получении более 1,2 млн грн взятки.

Киевская городская организация политической партии "Слуга народа" соберется на внеочередную партийную конференцию, на которой будет рассмотрен "инцидент" с задержанием депутата Киевского городского совета от этой политической силы Владислава Трубицына.

Об этом сообщила в среду, 9 февраля, глава партии Елена Шуляк.

В своем заявлении лидер "Слуги народа" подчеркнула, что в партии ожидают всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами.

"Надеемся, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей, а соответственно и адвокатов позволит получить справедливый приговор — обвинительный или оправдательный", — отметила она.

Также Елена Шуляк подчеркнула, что политическая ответственность для Владислава Трубицына может наступить быстрее уголовной. Она сообщила о созыве внеочередной конференции Киевской городской организации политической партии "Слуга народа" "для рассмотрения этого инцидента и принятия соответствующих решений по отношению к Владиславу Трубицину".

Как ранее сообщили в НАБУ, депутат вместе с сообщниками, среди которых был директор одного из коммунальных предприятий столицы, требовали деньги у компаний за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли. Следствие установило семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах.

За свои "услуги" участники преступной схемы требовали 1,39 млн гривен в год. Их разоблачили при передаче большей части этой суммы – 1,26 млн грн.

Напомним, ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, которого НАБУ разоблачило на получении взятки более чем в полмиллиона гривен, попросил временно исключить ее из фракции.

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