В "Слуге народа" отрицают разговоры с Зеленским о выборах: что на самом деле обсуждали

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Леонов опроверг информацию о том, что на встрече президента Украины с фракцией обсуждали вопросы выборов. По словам Леонова, это сообщение является "ИПСО" (информационно-психологическая операция).

Об этом он сказал в телемарафоне, пишет Interfax .

В комментарии для телемарафона Леонов заявил, что на встрече 16 сентября тема выборов не поднималась. Главным вопросом, по его словам, было обеспечение Вооруженных Сил Украины.

В то же время другой депутат из той же фракции Александр Федиенко ранее сообщил, что вопрос выборов все же обсуждался. Однако отметил, что их проведение в условиях войны невозможно. Он также добавил, что президент говорил о необходимости «сложных решений» при ухудшении ситуации на фронте, но не предоставил деталей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем офисе встречу с народными депутатами от "Слуги народа". Глава государства сказал: если дела на фронте ухудшатся, то «будут тяжелые решения».

На встрече с депутатами президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться «на любых состоявшихся выборах». Западные партнеры выражают обеспокоенность стремлением украинских властей к централизации, однако воздерживаются от публичной критики, чтобы не давать пищу для российской пропаганды.