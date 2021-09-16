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В "Слуге народа" предлагают ограничить права украинцев, которые получили паспорт РФ

В "Слуге народа" предлагают ограничить права украинцев, которые получили паспорт РФ

unian.net

Украинским гражданам с российскими паспортами могут запретить занимать государственные должности, избирать и быть избранными.

В случае легализации двойного гражданства в Украине украинским гражданам с паспортами РФ могут ограничить избирательное право, а также возможность занимать государственные должности.

С таким предложением выступил нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире Апостроф TV.

По его словам, пока продолжается гибридная война с Россией, а часть украинских территорий оккупирована, украинские граждане с российскими паспортами лишаются права занимать государственные должности, избирать и быть избранными. Дунда добавил, что около 2 млн украинцев получили паспорта России.

В качестве примера, нардеп привел Латвию, где в 1990-х запретили членам Коммунистической партии избираться в органы власти. 

Напомним

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