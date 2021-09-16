В "Слуге народа" предлагают ограничить права украинцев, которые получили паспорт РФ

Украинским гражданам с российскими паспортами могут запретить занимать государственные должности, избирать и быть избранными.
В случае легализации двойного гражданства в Украине украинским гражданам с паспортами РФ могут ограничить избирательное право, а также возможность занимать государственные должности.
С таким предложением выступил нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире Апостроф TV.
По его словам, пока продолжается гибридная война с Россией, а часть украинских территорий оккупирована, украинские граждане с российскими паспортами лишаются права занимать государственные должности, избирать и быть избранными. Дунда добавил, что около 2 млн украинцев получили паспорта России.
В качестве примера, нардеп привел Латвию, где в 1990-х запретили членам Коммунистической партии избираться в органы власти.
Напомним
- Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение двойного гражданства для украинцев, которые живут за пределами Родины, хотя сейчас это "сложный вопрос".
- Премьер Денис Шмыгаль поддержал идею введения двойного гражданства в Украине и заявил, что это признак цивилизованных стран.
- СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о двойного гражданства. По словам Алексея Данилова, вопрос двойного гражданства является крайне важным для государства.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине вскоре могут разрешить двойное гражданство со странами ЕС. В то же время будет установлен ряд ограничений на двойное гражданство для депутатов парламента, министров. Также не будет разрешено двойное гражданство с РФ.