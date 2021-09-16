В "Слуге народа" предлагают ограничить права украинцев, которые получили паспорт РФ

В "Слуге народа" предлагают ограничить права украинцев, которые получили паспорт РФ

Украинским гражданам с российскими паспортами могут запретить занимать государственные должности, избирать и быть избранными.

В случае легализации двойного гражданства в Украине украинским гражданам с паспортами РФ могут ограничить избирательное право, а также возможность занимать государственные должности.

С таким предложением выступил нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире Апостроф TV.

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По его словам, пока продолжается гибридная война с Россией, а часть украинских территорий оккупирована, украинские граждане с российскими паспортами лишаются права занимать государственные должности, избирать и быть избранными. Дунда добавил, что около 2 млн украинцев получили паспорта России.

В качестве примера, нардеп привел Латвию, где в 1990-х запретили членам Коммунистической партии избираться в органы власти.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение двойного гражданства для украинцев, которые живут за пределами Родины, хотя сейчас это "сложный вопрос".

для украинцев, которые живут за пределами Родины, хотя сейчас это "сложный вопрос". Премьер Денис Шмыгаль поддержал идею введения двойного гражданства в Украине и заявил, что это признак цивилизованных стран.

в Украине и заявил, что это признак цивилизованных стран. СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о двойного гражданства . По словам Алексея Данилова, вопрос двойного гражданства является крайне важным для государства.

. По словам Алексея Данилова, вопрос двойного гражданства является крайне важным для государства. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине вскоре могут разрешить двойное гражданство со странами ЕС. В то же время будет установлен ряд ограничений на двойное гражданство для депутатов парламента, министров. Также не будет разрешено двойное гражданство с РФ.

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