В "Слуге народа" предложили разорвать дипломатические отношения с Россией

В партии считают, что это решение уже давно назревало.

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что после решения Кремля официально признать террористические "ДНР" и "ЛНР ", Украина, прежде всего, должна разорвать дипломатические отношения с Россией.

Об этом Яременко написал в своей колонке на "Европейской правде".

Яременко пояснил, что ситуация приобретает динамику и потребует сверхусилий Вооруженных сил и всего народа Украины, чтобы не допустить новых территориальных потерь и не менее серьезных усилий дипломатии, чтобы обратить поражение на победу.

"Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. С одной стороны, незаконное решение России, не имеющее шансов никогда не быть признанным не только Украиной, но и большинством мирового сообщества, мало что изменило по существу: ОРДЛО были оккупированы Россией, такими же и остались. С другой стороны – очередное международное преступление России создает возможности для серьезного переформатирования военной, политической и дипломатической ситуации вокруг войны на Востоке Украины", — заявил он.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

​Читайте также: