В "Слуге народа" призвали к скорейшему принятию закона о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС

Необходимо как можно быстрее принять закон, позволяющий завершить строительство двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Костюх в комментарии РБК-Украина.

По словам депутата, этот проект является историческим шансом для Украины. Реализация плана будет проходить совместно с партнерами из США и ЕС, без использования бюджетных средств – исключительно за счет кредитов и собственных ресурсов компании "Энергоатом".

"Благодаря этому закону мы сможем ввести в эксплуатацию два энергоблока общей мощностью 2,2 ГВт. Это самый дешевый вид энергии, и все атомные станции принадлежат государству. АЭС является гарантией стабильного электроснабжения в Украине", – подчеркнул депутат.

Он также отметил, что сегодня атомные электростанции обеспечивают 60% потребностей электроэнергии в стране.

"Если бы не атомная энергетика, мы бы давно сидели при свечах", – добавил он.

Принятие закона позволит Украине совместно с партнерами за три года завершить строительство энергоблока №3 Хмельницкой АЭС, который готов на 80%.

Напомним, достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС поддерживают 80% украинцев, опрошенных группой "Рейтинг". Решение о достройке Хмельницкой АЭС правительство Украины одобрило в апреле 2024 года. Данное решение поддержали официальные представители США и ЕС.

Ранее отмечалось, чтоУкраина может в ближайшее время приступить к достройке двух дополнительных атомных блоков на Хмельницкой АЭС.