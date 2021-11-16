В "Слуге народа" прокомментировали ДТП с нардепом Ковалевым: "Получил незначительные травмы"

Нардеп не исключает, что мог нарушить ПДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев получил незначительные травмы.

Об этом сообщила представительница фракции "СН" Юлия Палийчук.

По ее словам, политик двигался по главной дороге и имел преимущество в движении. В то же время Ковалев "не исключает, что мог допустить нарушение ПДД, за что готов понести ответственность".

"В этом инциденте пострадал только металл. Алексей Ковалев обратился в Белоцерковскую больницу, где ему были диагностированы незначительные травмы", — указала представительница "слуг".

Палийчук добавила, что нардеп по собственной инициативе сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ. "Результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено", — подчеркнула она.

Представительница фракции "СН" отметила, что конфликт между водителями отсутствует: обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу.

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"Что касается автомобиля, в котором находился Алексей Ковалев, он находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая, согласно требованиям закона, подается в первой половине следующего года", — подытожила Палийчук. .

Как сообщалось, инцидент произошел в понедельник, 15 ноября, на трассе Киев – Одесса вблизи села Хлепче в месте разворота встречного транспорта.

Легковой автомобиль Mercedes Benz, за рулем которого находился 32-летний Ковалев, столкнулся с грузовиком MAN с 52-летним водителем. Обстоятельства аварии сейчас выясняет Государственное бюро расследований.

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