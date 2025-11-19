ТСН в социальных сетях

Политика
258
В "Слуге народа" сделали уточнение о своем заявлении по коалиции и правительству устойчивости

Юлия Палийчук подчеркнула, что это заявление не является позицией целой фракции.

Ирина Лабьяк
Опубликованное заявление фракции «Слуга народа» о необходимости создания новой коалиции и правительства национальной стойкости не является позицией целой фракции, а лишь отдельных народных депутатов.

Об этом заявила пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук, сообщает Укринформ.

«Могу сказать, это — не позиция фракции, а заявление отдельных народных депутатов», — сказала Палийчук.

Напомним, ранее 19 ноября фракция «Слуга народа» выступила с заявлением о создании новой коалиции и правительства национальной стойкости, объясняя это необходимостью реагирования на антикоррупционное расследование НАБУ и САП.

Для восстановления доверия предлагается немедленно начать переговоры о создании коалиции национальной стойкости, призывая все проукраинские силы отказаться от узкопартийных приоритетов. Следующим шагом должно стать формирование правительства национальной устойчивости без партийных квот и кулуарных договоренностей. Это правительство должно состоять из специалистов с безупречной репутацией, ориентированных на выполнение антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, стойкости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

