- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 1 мин
В "Слуге народа" сделали уточнение о своем заявлении по коалиции и правительству устойчивости
Юлия Палийчук подчеркнула, что это заявление не является позицией целой фракции.
Опубликованное заявление фракции «Слуга народа» о необходимости создания новой коалиции и правительства национальной стойкости не является позицией целой фракции, а лишь отдельных народных депутатов.
Об этом заявила пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук, сообщает Укринформ.
«Могу сказать, это — не позиция фракции, а заявление отдельных народных депутатов», — сказала Палийчук.
Напомним, ранее 19 ноября фракция «Слуга народа» выступила с заявлением о создании новой коалиции и правительства национальной стойкости, объясняя это необходимостью реагирования на антикоррупционное расследование НАБУ и САП.
Для восстановления доверия предлагается немедленно начать переговоры о создании коалиции национальной стойкости, призывая все проукраинские силы отказаться от узкопартийных приоритетов. Следующим шагом должно стать формирование правительства национальной устойчивости без партийных квот и кулуарных договоренностей. Это правительство должно состоять из специалистов с безупречной репутацией, ориентированных на выполнение антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, стойкости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с коррупцией.