- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2219
- Время на прочтение
- 1 мин
В "Слуге народа" сделали заявление по поводу увольнения Ермака
Председатель фракции президентской партии подчеркнул, что интересы Украины для Владимира Зеленского всегда были на первом месте.
Парламентская фракция партии «Слуга народа» выразила свою поддержку решения президента Зеленского об увольнении главы ОП Андрея Ермака.
Об этом написал в Telegram глава фракции Давид Арахамия.
По его словам, президент борется за «достойное окончание войны», а для этого «нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь прочные позиции извне».
«Владимир Зеленский четко заявил, что мы не имеем права отвлекаться на что-то, кроме защиты Украины. Это приоритет номер один для власти… Также для нас важно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине», — заявил Арахамия.
По его мнению, отставка Андрея Ермака свидетельствует о том, что интересы Украины для Владимира Зеленского всегда были на первом месте.
Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.
Увольнение Ермака произошло после того, как НАБУ и САП провели санкционированные обыски в доме руководителя Офиса президента в рамках уголовного производства.