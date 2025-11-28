В "Слуге народа" сделали заявление по поводу увольнения Ермака

Давид Арахамия / © Getty Images

Парламентская фракция партии «Слуга народа» выразила свою поддержку решения президента Зеленского об увольнении главы ОП Андрея Ермака.

Об этом написал в Telegram глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, президент борется за «достойное окончание войны», а для этого «нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь прочные позиции извне».

«Владимир Зеленский четко заявил, что мы не имеем права отвлекаться на что-то, кроме защиты Украины. Это приоритет номер один для власти… Также для нас важно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине», — заявил Арахамия.

По его мнению, отставка Андрея Ермака свидетельствует о том, что интересы Украины для Владимира Зеленского всегда были на первом месте.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.

Увольнение Ермака произошло после того, как НАБУ и САП провели санкционированные обыски в доме руководителя Офиса президента в рамках уголовного производства.