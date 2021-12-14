В "Слуге народа" сообщили, будут ли расследовать возможное российское гражданство Гогилашвили

В "Слуге народа" сообщили, будут ли расследовать возможное российское гражданство Гогилашвили

Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ заявил, что у Гогилашвили вероятно есть действующий российский паспорт.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что монобольшинство не будет инициировать расследование относительно возможного российского гражданства уволенного накануне заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом он заявил 13 декабря на брифинге после съезда фракции "Слуга народа", пишет Громадское.

"Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель — нет уже заместителя. Дальше двигаемся", — отметил Арахамия.

Он также добавил, что в отношении чиновников категории А СБУ и МВД проводят спецпроверку, но этот процесс нужно усовершенствовать. "Нужно ли совершенствовать этот процесс? Я считаю, что за неправильное декларирование гражданства нужно ввести уголовную ответственность. Тогда, мне кажется, ситуация улучшится", — считает нардеп.

Стоит отметить, что недавно Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ заявил, что у Гогилашвили вероятно есть действующий российский паспорт.

Напомним, что уже бывший замминистра внутренних дел устроил скандал на блокпосту в Донецкой области. Полицейские попросили Гогилашвили показать документы, а тот в ответ устроил разборки. Впоследствии он извинился за свою "чрезмерную эмоциональность". Позже журналист Юрий Бутусов сообщил, что Гогилашвили не по статусу использовал бронеавтомобиль и охрану.

После видео со скандалом, который Гогилашвили устроил на въезде в зону ООС, появилась новая видеозапись уже другого инцидента в Киеве. На видео, которое обнародовало издание "Украинская правда", видно, что 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы, на что разъярённый чиновник начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они не узнали начальство.

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента также потребовал уволить с должности заместителя главы МВД. 13 декабря стало известно, что Кабинет Министров Украины уволил замминистра внутренних дел, а сам Александр Гогилашвили на своей странице в Facebook сообщил, что написал заявление на увольнение.