В "Слуге народа" сообщили, что на следующей неделе могут состояться внеочередные заседания Рады

В "Слуге народа" сообщили, что на следующей неделе могут состояться внеочередные заседания Рады

Качура не уточнил, какие именно вопросы в эти дни планируют рассмотреть народные избранники.

Следующая пленарная неделя Рады в этом году - последняяя и, чтобы успеть рассмотреть все законопроекты, нардепы могут собраться на внеочередные заседания 14 и 16 декабря.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Для более продуктивного завершения политического сезона во вторник/четверг, возможно, будут назначены дополнительные внеочередные заседания", — написал нардеп.

Напомним, ранее народные депутаты сократили количество пленарных недель для работы после Нового года в январе. Так, вместо двух они будут работать в пленарном режиме только одну неделю.

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