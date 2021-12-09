В "Слуге народа" сообщили, что на следующей неделе могут состояться внеочередные заседания Рады

Качура не уточнил, какие именно вопросы в эти дни планируют рассмотреть народные избранники.
Следующая пленарная неделя Рады в этом году - последняяя и, чтобы успеть рассмотреть все законопроекты, нардепы могут собраться на внеочередные заседания 14 и 16 декабря.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
"Для более продуктивного завершения политического сезона во вторник/четверг, возможно, будут назначены дополнительные внеочередные заседания", — написал нардеп.
Напомним, ранее народные депутаты сократили количество пленарных недель для работы после Нового года в январе. Так, вместо двух они будут работать в пленарном режиме только одну неделю.
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