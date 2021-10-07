В "Слуге народа" сообщили, кого из нардепов делегируют на новых главу Рады и его заместителя

В "Слуге народа" сообщили, кого из нардепов делегируют на новых главу Рады и его заместителя

Решение приняли нардепы на заседании фракции.

После отставки Дмитрия Разумкова фракция политической партии "Слуги народа" решила делегировать на должность главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчук. На должность вице-спикера принято решение делегировать Александра Корниенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

"Фракция политической партии "Слуга народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобильшости делегирован Руслан Стефанчук. На должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко", — отметила она.

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