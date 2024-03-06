В "Слуге народа" высказались о выборах во время войны: "Не поклонник фантастических сценариев"

Нардеп Безгин подчеркнул, что не видит никаких оснований считать президента нелегитимным после 21 мая.

Пока война в Украине не закончится, выборов в государстве не будет. В частности, в "Слуге народа" не видят для этого "никаких оснований".

Об этом член фракции "Слуга народа", глава парламентского подкомитета по административно-территориальному устройству Виталий Безгин рассказал в интервью УНИАН.

Нардеп убежден, что новых выборов не стоит ждать, пока не закончится война РФ против Украины.

"Пока война не завершится, выборов не будет. Весной 2023 года все убеждали, особенно политологическая тусовка, что осенью точно будут выборы. Я говорю – не будет. Потом говорили: весной 2024 точно будут выборы. Нет. Теперь все будут говорить об осени 2024 года?" – высказался Безгин.

"Я не поклонник фантастических сценариев. А реальность такова, что на фронте ситуация тяжелая. О каких выборах говорить? Не вижу для этого никаких оснований", – добавил народный избранник.

По его словам, "некоторые политические проекты, чтобы как-то держать свою сеть, накручивают, что выборы будут", и настаивают на подготовке к ним. Безгин посоветовал таким политикам заняться чем-то другим, "потому что не ко времени".

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"Объективно, если мы говорим даже об осени 2025 года, о срочных местных выборах, то мы технологически не готовы их проводить", – добавил член фракции "Слуга народа".

Заметим, что согласно решению Конституционного суда от 2014 года, официальный срок полномочий президента Украины составляет пять лет. Однако в Конституции есть три статьи по поводу президентских полномочий. Безгин отметил, что одна из них отрицает упреки о "нелегитимности" Зеленского как президента.

"Мой ключевой аргумент – это статья 102, которая определяет, гарантом чего является президент – Конституции, государственного строя и территориальной целостности Украины. Считать кого-то нелегитимным, как это пытаются вбросить, совершенно бессодержательно", – высказался нардеп.

"Я не вижу никаких оснований считать президента нелегитимным после 21 мая", – подчеркнул он.

Напомним, в ЦИК считают, что не существует никаких проблем с легитимностью Зеленского в должности президента после 20 мая. По мнению комиссии, он должен выполнять свои полномочия до вступления в должность своего преемника. А выборы должны быть проведены в течение 30 дней после завершения военного положения.

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