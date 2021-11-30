В "Слуге народа" заявили, что людям в регионах раздают по тысяче гривен для участия в протестах в Киеве

В "Слуге народа" заявили, что людям в регионах раздают по тысяче гривен для участия в протестах в Киеве

Корниенко заявил, что эта информация от правоохранителей.

У правоохранительных органов якобы есть информация о проплаченных митингах у Верховной Рады Украины. Гражданам, мол, предлагают "по тысяче гривен/день" за участие в протесте.

Об этом заявил первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о готовящемся госперевороте, пишет LB.ua.

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"Когда людей собирают в регионах за тысячу гривен в день, это на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят участвовать в перевороте бесплатно, это вопрос к оборотням… Сейчас плохая погода. Возможно, надо и тысячу давать, чтобы люди смогли", – сказал он.

В то же время Корниенко подчеркнул, что к информации президента Владимира Зеленского об угрозе подготовки к вероятному госперевороту следует относиться серьезно.

"Если действительно какие-то меры соберутся, Служба безопасности должна давать ответ. Мы со своей стороны так "тролим" оппозиционеров, которые собираются и часто не могут дать ответ, по какому поводу. Ежедневно возле Верховной Рады приходит около 5-6 митингов. Сегодня — очередной митинг ФЛП. Возможно, они сегодня что-то выудят сегодня, но не уверен", — сказал он.

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