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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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55
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В "Слуге народа" заявили, что никакого наступления на антикоррупционную инфраструктуру не было

Принятие законопроекта №12414 не предусматривает никаких изменений в деятельности антикоррупционных органов.

В "Слуге народа" заявили, что никакого наступления на антикоррупционную инфраструктуру не было

© скриншот с видео

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. "В этом документе нет и никогда не было ни слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК. Закон не трогает инфраструктуру НАБУ и САП, этого не было даже в планах. НАБУ продолжает работать, САП продолжает работать", - отметил депутат.

По его словам, утверждения о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности. "О ни одном наступлении на антикоррупционную инфраструктуру речь не идет и речь не шла за весь созыв этого парламента", - подчеркнул Арахамия.

Он также отметил, что команда "Слуги народа" последовательно поддерживает укрепление антикоррупционных органов, в частности, через принятие ряда законодательных инициатив в предыдущие годы:

  • о прослушивании подозреваемых НАБУ (№1009);

  • об усилении независимости НАПК (№1029);

  • о разблокировании работы Высшего антикоррупционного суда (№1025);

  • об отмене депутатской неприкосновенности (№7203);

  • возврат уголовной ответственности за незаконное обогащение и ложь в декларациях (№1031, №4651).

Арахамия также сообщил, что состоялась встреча президента Украины с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, по итогам которой достигнута договоренность о разработке совместного плана действий по усилению эффективности системы.

"Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически поддержать это, предоставить ресурсы и принять необходимые решения", - подытожил он.

Дата публикации
Количество просмотров
55
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