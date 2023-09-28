В "Слуге народа" заявили о тестировании модели перехода к президентской форме правления: детали

Сам Корниенко уточнил, что его комментарий вырван из контекста и пообещал объяснить свою позицию со временем.

Первый вице-спикер Верховной Рады, бывший глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сейчас в Украине тестируется модель перехода от парламентско-президентской к президентской форме государства.

Его процитировала депутат Киевского городского совета Виктория Пташник.

"Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом", — передала она слова Корниенко во время форума "Диригенты перемен".

Александр Корниенко на форуме "Диригенты перемен" / Фото: Facebook / Oleksandr Korniyenko

Объяснение Корниенко: говорил или нет

Позже в комментариях Корниенко объяснил, что "речь шла о том, что сейчас, во время военного положения, это происходит, ведь президент — это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается".

И добавил: "И где здесь, что я планирую дать полномочия? И как я вообще могу один их дать? Я даже изменения в Конституцию самостоятельно не могу предложить, нужна помощь коллег".