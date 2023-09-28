В "Слуге народа" заявили о тестировании модели перехода к президентской форме правления: детали

Сам Корниенко уточнил, что его комментарий вырван из контекста и пообещал объяснить свою позицию со временем.
Первый вице-спикер Верховной Рады, бывший глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сейчас в Украине тестируется модель перехода от парламентско-президентской к президентской форме государства.
Его процитировала депутат Киевского городского совета Виктория Пташник.
"Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом", — передала она слова Корниенко во время форума "Диригенты перемен".
Объяснение Корниенко: говорил или нет
Позже в комментариях Корниенко объяснил, что "речь шла о том, что сейчас, во время военного положения, это происходит, ведь президент — это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается".
И добавил: "И где здесь, что я планирую дать полномочия? И как я вообще могу один их дать? Я даже изменения в Конституцию самостоятельно не могу предложить, нужна помощь коллег".
В комментарии "Громадському" Корниенко уточнил, что этот комментарий вырван из контекста. Он пообещал, что попросит устроителей форума, чтобы они опубликовали полное видео. Также заверил, что ответит на дополнительные вопросы после пересмотра.
"Я такого не говорил (речь о цитату, которую привела Пташник — ред.), поэтому просьба дождаться видео", — сказал Корниенко
Напомним, что Верховная Рада приняла закон о публичном открытии е-декларирования.
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