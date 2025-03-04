Продолжают ли США предоставлять Украине разведданные: корреспондент The Economist рассказал

В Украине уверяют, что обмен разведданными продолжается без изменений.

Несмотря на сообщение о возможном прекращении военной помощи, сотрудничество между США и Украиной в сфере разведки продолжается.

Об этом сообщил корреспондент The Economist Олли Кэрролл со ссылкой на украинских чиновников.

По их словам, официальных сообщений об остановке поддержки от Вашингтона не поступало.

"Мне сказали, что до сих пор военное удушение со стороны Трампа ограничивается только сообщениями в СМИ. Это только начало, но изменений в обмене разведданными или в других ключевых аспектах военной поддержки США не произошло", — заявил корреспондент.

Напомним, по информации СМИ, президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине.

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