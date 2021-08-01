В "СН" рассказали о подготовке к саммиту Зеленского и Байдена: "Время не на нашей стороне"

В "СН" рассказали о подготовке к саммиту Зеленского и Байдена: "Время не на нашей стороне"

Украинская сторона имеет девять основных направлений для обсуждения.

Саммит президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне ожидается содержательным, стороны обсудят вопросы по девяти направлениям.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"В любом случае этот визит будет наполнен содержанием", — заявила политик, добавив, что "у нас просто нет шансов не наполнить его содержанием".

"Время не на нашей стороне. Мы прекрасно понимаем, что агрессивная политика Кремля продолжается, что Россия не остановится, и "Запад-2021", назовем это учениями, может закончиться плохо для нас", — указала она.

По словам Верещук, накануне саммита в США с подготовительным визитом поедут глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинские чиновники персонально будут заниматься наработкой документов — в космической отрасли, в области обмена информацией, об исследовании разработки тестирования и оценки. "Если нам удастся подписать — считайте, что мы сделали большое дело", — добавила депутат.

В общем, продолжила "слуга", украинская сторона имеет девять основных направлений для обсуждения.

"Например, координация планов и политики, какие у нас планы, какие у них. Украинская институциональная оборонная реформа — мы будем также обсуждать. Реформа оборонной промышленности, как могут корпорации зайти в наши предприятия. Усиление сотрудничества НАТО и Украины — это все будет обсуждаться", — уточнила Верещук.

Кроме того, отметила политик, "есть сообщение о том, что те, кто отвечает за визит, встречались с военным представителем, военным атташе Бриттани Стюарт, представителем США в Украине по подготовке оборонного меморандума".

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Напомним, что 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом.

Это произошло на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", отказа стран НАТО говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

О том, удачную тактику выбрали в Зеленского, на какие именно гарантии безопасности со стороны США надеемся и что на украинского президента ждет в Белом доме — читайте в материале ТСН.ua.

Новости Украины: визит в США - Зеленский ответил на приглашение Байдена

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