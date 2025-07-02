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В СНБО четко ответили, закончится ли война в 2025 году
Запад должен жестко отреагировать на нежелание Путина завершать войну и помочь Украине сломать Россию. В противном случае – вскоре российские войска будут на пороге стран Балтии.
Президент РФ Владимир Путин отверг идею США о прекращении огня, на которую еще в марте согласилась Украина. Это подтверждает французский лидер Эммануэль Макрон.
Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, варианты далее просты:
или Запад действует жестко и убережет Европу от вторжения российско-кндровских войск в Балтию за 4-6 лет и через силу сломает хребет России вместе с нами;
или можно дальше делать вид, что существует какой-то зонтик НАТО, который технологически уже начинает отставать от современной войны.
«К сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий. Такова реальность», — признает Коваленко.
Напомним, 1 июля президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин побеседовали по телефону. Инициатива поступила из Парижа.
В Кремле заявили, что Москва решение Франции приветствует, диктатор РФ Владимир Путин «неоднократно говорил о своей готовности вести диалог».
«Разговор Путина и Макрона стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга, был очень содержательным», — похвастался Песков.