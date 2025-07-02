Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин отверг идею США о прекращении огня, на которую еще в марте согласилась Украина. Это подтверждает французский лидер Эммануэль Макрон.

Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, варианты далее просты:

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или Запад действует жестко и убережет Европу от вторжения российско-кндровских войск в Балтию за 4-6 лет и через силу сломает хребет России вместе с нами;

или можно дальше делать вид, что существует какой-то зонтик НАТО, который технологически уже начинает отставать от современной войны.

«К сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий. Такова реальность», — признает Коваленко.

Напомним, 1 июля президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин побеседовали по телефону. Инициатива поступила из Парижа.

В Кремле заявили, что Москва решение Франции приветствует, диктатор РФ Владимир Путин «неоднократно говорил о своей готовности вести диалог».

«Разговор Путина и Макрона стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга, был очень содержательным», — похвастался Песков.

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