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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
6034
Время на прочтение
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В СНБО четко ответили, закончится ли война в 2025 году

Запад должен жестко отреагировать на нежелание Путина завершать войну и помочь Украине сломать Россию. В противном случае – вскоре российские войска будут на пороге стран Балтии.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин отверг идею США о прекращении огня, на которую еще в марте согласилась Украина. Это подтверждает французский лидер Эммануэль Макрон.

Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, варианты далее просты:

  • или Запад действует жестко и убережет Европу от вторжения российско-кндровских войск в Балтию за 4-6 лет и через силу сломает хребет России вместе с нами;

  • или можно дальше делать вид, что существует какой-то зонтик НАТО, который технологически уже начинает отставать от современной войны.

«К сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий. Такова реальность», — признает Коваленко.

Напомним, 1 июля президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин побеседовали по телефону. Инициатива поступила из Парижа.

В Кремле заявили, что Москва решение Франции приветствует, диктатор РФ Владимир Путин «неоднократно говорил о своей готовности вести диалог».

«Разговор Путина и Макрона стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга, был очень содержательным», — похвастался Песков.

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Дата публикации
Количество просмотров
6034
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