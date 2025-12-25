ТСН в социальных сетях

В СНБО объяснили, почему Китаю выгодно продолжение войны в Украине

Пекин может рассматривать длительную войну как инструмент усиления собственного влияния как на Россию, так и на страны Европейского Союза.

Путин и Си Цзиньпин

Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Китаю может быть выгодно продолжение войны, поскольку Пекин в таком случае получает ослабленную и зависимую Россию, а также способствует истощению Европы.

Такую оценку озвучил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, в долгосрочной перспективе Китай мыслит значительно шире краткосрочных выгод.

«Стратегически, в парадигме планирования на 50 лет вперед, Китай может быть заинтересован в сегментации и расколе ЕС, ведь это позволяет затягивать отдельные европейские страны в собственную зависимость через инфраструктурные (и не только) инвестиции», — написал Коваленко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Китай сохраняет неконфликтную риторику по отношению к Украине, однако на практике не помогает завершению войны, несмотря на заявления о поддержке суверенитета.

Мы ранее информировали, что Китай заявил, что выступает против конфискации замороженных российских активов и односторонних санкций без решения Совбеза ООН.

