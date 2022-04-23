В СНБО объяснили, почему роспропаганда о "недейственных" западных санкциях и пользе для импортозамещения является мифом

В СНБО объяснили, почему роспропаганда о "недейственных" западных санкциях и пользе для импортозамещения является мифом

Пока что против оккупантов ввели финансовые и торговые санкции, которые уже ощутил каждый

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины подтвердили, что месседж роспропаганды о "недейственных" западных санкциях и пользе для импортозамещения — миф.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

Россия уже стала самой подсанкционной страной мира. Против нее введено больше санкций, чем против Северной Кореи и Ирана.

Пока что против кафиров ввели финансовые и торговые санкции, которые уже ощутил каждый, кто лишился работы, не может купить валюту и покупает продукты в 3-4 раза дороже, чем до "спецоперации".

Импортозамещение всего санкционного и запрещенного создать реально, но это будет выглядеть неуклюже. Предстоит строительство копии общей мировой экономики, но российскими силами.

Еще больше "вжиться" придется при шестом санкционном пакете, который могут утвердить уже на следующей неделе. Там есть упоминание о специальном механизме нефтяного эмбарго России, которое не приведет к дефициту и росту рыночных цен на нефть и в конечном счете еще больше ослабит президента РФ Владимира Путина.

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