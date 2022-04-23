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В СНБО объяснили, почему роспропаганда о "недейственных" западных санкциях и пользе для импортозамещения является мифом

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В СНБО объяснили, почему роспропаганда о "недейственных" западных санкциях и пользе для импортозамещения является мифом

Associated Press

Пока что против оккупантов ввели финансовые и торговые санкции, которые уже ощутил каждый

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины подтвердили, что месседж роспропаганды о "недейственных" западных санкциях и пользе для импортозамещения — миф.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

  • Россия уже стала самой подсанкционной страной мира. Против нее введено больше санкций, чем против Северной Кореи и Ирана.
  • Пока что против кафиров ввели финансовые и торговые санкции, которые уже ощутил каждый, кто лишился работы, не может купить валюту и покупает продукты в 3-4 раза дороже, чем до "спецоперации".
  • Импортозамещение всего санкционного и запрещенного создать реально, но это будет выглядеть неуклюже. Предстоит строительство копии общей мировой экономики, но российскими силами.
  • Еще больше "вжиться" придется при шестом санкционном пакете, который могут утвердить уже на следующей неделе. Там есть упоминание о специальном механизме нефтяного эмбарго России, которое не приведет к дефициту и росту рыночных цен на нефть и в конечном счете еще больше ослабит президента РФ Владимира Путина.

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