В СНБО объяснили рост уровня угроз Путина "Орешником": при чем здесь Трамп

Россия делает ставку исключительно на информационное влияние и создание паники.

Президент Российской Федерации Владимир Путин повышает информационную составляющую запугиваний мира новой баллистической ракетой, известной как "Орешник", угрозами применить ее по центрам принятия решений.

Как объяснил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, хозяин Кремля делает это не случайно именно сейчас.

"Фактически Путин делает "Орешником" все, чтобы максимально повысить ставки до прихода Трампа", — подчеркнул он.

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По словам Коваленко, Россия не меняет своей тактики с 2022 года и делает ставку исключительно на информационное влияние и создание паники.

“Реакция на это со стороны демократического мира должна быть проста – усиление давления на РФ. Мир через силу”, — добавил руководитель ЦПИ СНБО.

Украинским информационным площадкам Андрей Коваленко посоветовал "фильтровать" информацию об "Орешнике", которую распространяют сейчас из российских источников.

"Не стоит быть обычными резонаторами для россиян. Зачем?" – написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем Путин угрожает "Орешником".

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