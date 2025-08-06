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В СНБО объяснили, зачем Россия предлагает прекращение огня в воздухе
Россияне и дальше продолжат пытаться затягивать время, говоря о «прекращении огня в воздухе», но не на земле. Об этом уже написали западные СМИ.
РФ хочет воздушной паузы, чтобы накопить ресурсы для восстановления ударов в нужный для них момент. А также избежать санкций сейчас, продолжив войну на земле.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Заявления РФ о «прекращении огня в воздухе» — это ловушка
Следует понимать, что, по словам о «прекращении огня в воздухе», нет никакого намерения прекратить войну. Более того, россияне хотят только ее продолжать. Как отметил Коваленко, россияне стараются не испытывать болезненных ударов вглубь РФ, а также парализованного авиасообщения.
«Это, считаю, наиболее успешны наши действия, потому что это паралич как гражданской авиации, так и грузовой логистики, которая зависит от работы аэропортов», — говорит руководитель ЦПИ.
Коваленко также ответил тем, кто говорит, что «россияне тоже бьют». Дело в том, что важно понимать КПД от ударов.
«Россия кошмарит гражданских, но военных целей их воздушные удары не достигают, очень низкий процент. Наши же действия более точечные и более успешные», — говорит чиновник.
Именно поэтому, подчеркивают в СНБО, государство-агрессор хочет воздушную паузу, чтобы накопить кучу ресурсов для восстановления ударов в нужный для них момент. Важно для РФ также избегание санкций сейчас, продолжив войну на земле.
«Важным должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров. Все остальное — финты россиян, которых нельзя допускать и сразу бить санкциями», — акцентировал Коваленко.
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