В СНБО объяснили, зачем Россия предлагает прекращение огня в воздухе

Война в Украине / © ТСН

Реклама

РФ хочет воздушной паузы, чтобы накопить ресурсы для восстановления ударов в нужный для них момент. А также избежать санкций сейчас, продолжив войну на земле.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Заявления РФ о «прекращении огня в воздухе» — это ловушка

Следует понимать, что, по словам о «прекращении огня в воздухе», нет никакого намерения прекратить войну. Более того, россияне хотят только ее продолжать. Как отметил Коваленко, россияне стараются не испытывать болезненных ударов вглубь РФ, а также парализованного авиасообщения.

Реклама

«Это, считаю, наиболее успешны наши действия, потому что это паралич как гражданской авиации, так и грузовой логистики, которая зависит от работы аэропортов», — говорит руководитель ЦПИ.

Коваленко также ответил тем, кто говорит, что «россияне тоже бьют». Дело в том, что важно понимать КПД от ударов.

«Россия кошмарит гражданских, но военных целей их воздушные удары не достигают, очень низкий процент. Наши же действия более точечные и более успешные», — говорит чиновник.

Именно поэтому, подчеркивают в СНБО, государство-агрессор хочет воздушную паузу, чтобы накопить кучу ресурсов для восстановления ударов в нужный для них момент. Важно для РФ также избегание санкций сейчас, продолжив войну на земле.

Реклама

«Важным должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров. Все остальное — финты россиян, которых нельзя допускать и сразу бить санкциями», — акцентировал Коваленко.

Ранее президент Владимир Зеленский согласовал новые дальнобойные удары по территории РФ.

Украинский лидер подчеркнул важность успешного уничтожения российских систем ПВО в течение первого полугодия. По его словам, это способствует дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и военной экономики.

Главнокомандующий поблагодарил Службу за меткость.