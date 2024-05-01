В СНБО опровергли фейк о кадровых изменениях в правительстве

Центр противодействия дезинформации заявил, что информация о якобы отставке министра обороны Рустема Умерова, а также изменениях в правительстве – фейк.

Об этом сообщила пресс-служба ЦПД при СНБО в Telegram.

"Центр верифицировал информацию в соответствующих структур и отмечает, что эта информация не соответствует действительности. Важно очень осторожно работать с информацией, касающейся Сил обороны. От этого зависит безопасность государства", - говорится в сообщении.

Однако у кого именно ЦПД верифицировал данные – в заявлении не уточняется.

Информацию о том, что в ближайшее время "состоятся" отставка Рустема Умерова с должности министра обороны Украины и якобы он должен занять должность министра инфраструктуры вместо Александра Кубракова накануне распространил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Пост о якобы увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны / Фото: скриншот

Напомним, суд взял под стражу министра Сольского, подозреваемого в завладении государственной землей на 291 млн грн.

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