В СНБО опровергли тезисы российской пропаганды о том, что Китай поддерживает РФ в войне против Украины

В СНБО опровергли тезисы российской пропаганды о том, что Китай поддерживает РФ в войне против Украины

Российские пропагандисты массово распространяют фейки о том, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины.

Там отметили, что это не соответствует действительности, поскольку власти Китая не являются союзником Кремля.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В Центре отметили, что Россия может только мечтать о партнерстве с Китаем, поскольку государство проводит независимую политику. А между РФ и Китаем нет союзнических отношений с 1980 года.

"Отказ осудить "спецоперацию" России обострил отношения между Китаем и США, его союзниками. Это нарушило поставки товаров из КНР и привело к отмене экспортных заказов у китайских компаний. Но в основополагающем принципе китайско-украинского договора о дружбе и сотрудничестве указано, что Китай поддерживает политику Украины, направленную на единство государства и его территориальную целостность", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним, Кулеба заявил, что Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности.

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