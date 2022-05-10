В СНБО опровергли тезисы российской пропаганды о том, что Китай поддерживает РФ в войне против Украины

Российские пропагандисты массово распространяют фейки о том, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины.
Там отметили, что это не соответствует действительности, поскольку власти Китая не являются союзником Кремля.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
В Центре отметили, что Россия может только мечтать о партнерстве с Китаем, поскольку государство проводит независимую политику. А между РФ и Китаем нет союзнических отношений с 1980 года.
"Отказ осудить "спецоперацию" России обострил отношения между Китаем и США, его союзниками. Это нарушило поставки товаров из КНР и привело к отмене экспортных заказов у китайских компаний. Но в основополагающем принципе китайско-украинского договора о дружбе и сотрудничестве указано, что Китай поддерживает политику Украины, направленную на единство государства и его территориальную целостность", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Напомним, Кулеба заявил, что Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности.
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