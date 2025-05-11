В СНБО отреагировали на предложение Путина возобновить переговоры: какова цель диктатора

Владимир Путин / © Associated Press

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В СНБО отреагировали на предложение Путина возобновить переговоры. Диктатор решил продолжать войну.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Путин избрал войну и отказался от ее завершения ради летнего наступления», —подчеркнул он.

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Коваленко подчеркнул: речь идет только о полном прекращении огня.

«Россия должна согласиться на то, чего постоянно пытается избежать», — заключил руководитель ЦПИ.

На предложение лидера РФ отреагировал также президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры. Макрон добавил, что Путин «ищет выход, но все еще хочет выиграть время».

Как отмечал диктатор, для прекращения войны в Украине нужно устранить ее первопричины. Под этой формулировкой кроются традиционные прихоти РФ по отношению к Украине. Среди них не только нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, но и традиционная «демилитаризация» и «денацификация».

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Напомним, прямые переговоры с Украиной — это очередная попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня. Но ультиматум из Европы, похоже, заскочил Кремль врасплох.