В СНБО отреагировали на заявление Кремля о "незаинтересованности" в 30-дневном перемирии

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ не заинтересована в краткосрочном прекращении огня на 30 дней, а хочет "долгосрочного мирного урегулирования". Так, Россия традиционно пытается искривить реальность и выставить себя "главным миротворцем".

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Важно — слова Ушакова не являются официальным отказом России по состоянию на данный момент. Решение там принимает Путин", — подчеркнул он.

Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня – это "не путь к миру".

"Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", — заключил Коваленко.

Ранее экс-министр МИД Украины Павел Климкин объяснил, как будет проходить контроль над прекращением огня. Он также сказал, будут ли гарантии безопасности и каким образом США будут давить на Украину из-за перемирия.

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