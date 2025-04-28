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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В СНБО прокомментировали предложение Путина по "перемирию" на 9 мая

Предложение об ограниченном перемирии является попыткой РФ обмануть международное сообщество, создать иллюзию готовности к миру.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Путин

Владимир Путин. / © Associated Press

Предложение России о прекращении огня на 9 мая не является подлинной инициативой мира.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Почему не полное и всеобъемлющее прекращение огня? Все, что не всеобъемлющее прекращение огня, является российской манипуляцией в информационных и военных целях, попыткой скрыть намерения продолжать войну", - написал Коваленко.

По его словам, предложение об ограниченном перемирии является попыткой РФ обмануть международное сообщество, создать иллюзию готовности к миру и выиграть время для перегруппировки войск и последующей агрессии.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие до 9 мая, когда в стране будут праздновать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне.

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