- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 486
- Время на прочтение
- 1 мин
В СНБО прокомментировали предложение Путина по "перемирию" на 9 мая
Предложение об ограниченном перемирии является попыткой РФ обмануть международное сообщество, создать иллюзию готовности к миру.
Предложение России о прекращении огня на 9 мая не является подлинной инициативой мира.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
"Почему не полное и всеобъемлющее прекращение огня? Все, что не всеобъемлющее прекращение огня, является российской манипуляцией в информационных и военных целях, попыткой скрыть намерения продолжать войну", - написал Коваленко.
По его словам, предложение об ограниченном перемирии является попыткой РФ обмануть международное сообщество, создать иллюзию готовности к миру и выиграть время для перегруппировки войск и последующей агрессии.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие до 9 мая, когда в стране будут праздновать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне.