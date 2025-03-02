В СНБО сказали, удастся ли США оторвать Россию от Китая

В СНБО считают, что оторвать Россию от Китая у США не получится. Они очень этого хотят, но китайская инициатива "Один пояс, один путь" продвигается на континенты благодаря инфраструктурным инвестициям.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Россия же продолжает оставаться сырьевым придатком для Китая. Не партнером, а именно придатком. А почему вдруг Пекин должен отказываться от использования РФ в качестве придатка? Или почему Россия должна отказываться от продажи энергоресурсов Китая? Да, можно ввести санкции, но пока в США нет плана, кроме того, чтобы предлагать Москве альтернативу", — заметил он.

Слухи о возобновлении Северного потока-2, добавляет Коваленко, появились не просто так.

"Но даже такой сценарий не оторвал бы Россию от Китая, поскольку Пекин давно использует российские ресурсы на российской территории", — заключили в СНБО.

Напомним, Россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия Путина продемонстрировать готовность к переговорам с Соединенными Штатами. Так, китайско-российские отношения укрепляются в политической, экономической и военной сферах.

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