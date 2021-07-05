В СНБО сообщили, насколько Украина готова отбить возможное наступление России

В 2014 году Украина не была готова к наступлению России, говорит Данилов.

Украина сейчас к возможному наступлению России готова. В 2014 году ситуация была другая и тогда государство оказалось не готовым к нападению страны-агрессора.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет "24 Канал".

Секретарь СНБО заверил, что сейчас Украина имеет другое технологическое обеспечение, другую армию и другое вооружение. Кроме того, в Украине появились настоящие партнеры — страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, отметил секретарь СНБО

"Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно — к основным вызовам, которые можно оценить, Украина является готовой. Сейчас у нас совсем по-другому", — заявил секретарь СНБО.

Он также отметил, что Россия — достаточно сильная по техническому обеспечению. Поскольку в последние годы Кремль вкладывал много денег в свои войска. В то же время по словам Данилова, в России существует единственная доктрина — они должны с кем-то воевать, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация накануне выборов "строит систему распространения своего сепаратистского настроения " на юге Украины, в частности в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

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