В СНБО сообщили, сколько лет нужно Украине для внедрения стандартов НАТО

Данилов отметил необходимость движения Украины в Европу и к членству в НАТО.

Среди вероятных причин, по которым Украина до сих пор не присоединилась к НАТО, могут быть проблемы, связанные с олигархами и коррупцией. Но именно вступление в Альянс является залогом независимости для Украины и для внедрения стандартов НАТО государство в ближайшие годы ликвидировать олигархический влияние.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

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Он пояснил, что деолигархизация является ключевым элементом на пути к евроатлантической интеграции Украины. По его словам, для внедрения стандартов НАТО в Украины есть два-три года уничтожить олигархический влияние на политические процессы.

"Мы за 2-3 года уничтожить все, что связано с этими процессами, по-другому наша страна не сможет соответствовать стандартам НАТО. Что такое НАТО? НАТО — это, прежде всего, стандарты, которые мы должны принять, ввести в нашей стране и если у нас олигархическая модель экономики, которая до сих пор, к сожалению, существует, которая порождает соответственно коррупцию, те процессы, которые являются неприемлемыми в странах НАТО, то, к сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим. Это фундаментальная вещь", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил необходимость движения Украины в Европу и к членству в НАТО, что является залогом независимости для нашего государства.

"У нас сосед, который постоянно посягает на наши территории. У нас семь лет, как идет война, и мы, к сожалению, не можем с ним справиться, потому что некоторое время вместо того, чтобы строить государство олигархическая экономическая модель развития нашего государства все больше "пожирала" нашу страну, возможности для бизнесменов заниматься бизнесом. Если вы не входите в пул олигархов, вы не можете получить те или иные вещи, которые они получают бесплатно по договоренности с властью, которую они довольно долгое время ... Уже более 20 лет коррумпируют", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главным препятствием для предоставления Украине ПДЧ в НАТО является нежелание некоторых стран направлять соответствующий сигнал Российской Федерации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по Плану действий членства в НАТО для Украины.

В свою очередь, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины.

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