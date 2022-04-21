В СНБО Украины объяснили, что такое российская пропаганда

В СНБО Украины объяснили, что такое российская пропаганда

Основным методом роспропаганды является искажение фактов об общеизвестных событиях.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, что такое пропаганда и распропаганда.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале.

Пропаганда (лат. propaganda дословно – «подлежащая распространению (вера)», от лат. propago – «распространяю») — форма коммуникации для распространения в обществе мировоззрения, теории, утверждения, фактов, аргументов, слухов и других сведений с целью воздействия на общественное мнение.

Основным методом роспропаганды является искажение фактов об общеизвестных событиях.

Главные фейк-каналы роспропаганды – RT, Первый канал, Россия-24, Россия-1, НТВ, РБК, агентство ТАСС.

Яркий пример пропаганды – российский фильм «Солнцепёк» 2021 года, представляющий собой смесь штампов и фейков российской пропаганды за 7 лет войны на Востоке Украины.

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