В соцсетях вычислили вероятный самолет, на котором Зеленский якобы может направляться в США.

Вероятно, Владимир Зеленский вылетел в США из базы Рамштайн в Германии на американском военном самолете.

В соцсетях обратили внимание на самолет, на котором потенциально президент Украины Владимир Зеленский может добраться до США. Ранее визит в Америку анонсировали местные СМИ.

Самолет вероятно вылетел из базы Рамштайн, расположенной в Германии, и направляется в направлении американского континента, но точный адрес приземления по состоянию на данный момент неизвестен.

Этот самолет – Gulfstream C-37 – многоцелевой транспортный самолет, созданный американской фирмой Gulfstream Aerospace на базе гражданского самолета Gulfstream.

Фото: flightradar24

Также в соцсетях во время сообщений о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в США появилась информация о взлете двух турецких истребителей, хотя воздушное пространство Украины закрыто с начала полномасштабной войны с Россией.

В настоящее время самолет стремительно двигается в сторону Соединенных Штатов Америки.

Визит Зеленского в США

В ночь на 21 декабря 2022 года в ряде американских СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США, где выступит перед Конгрессом и пообщается с лидером американской нации Джо Байденом.

Позже спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась в Конгресс и призвала парламентариев лично прибыть на сессию, потому что, мол, это важно для демократии.

Отметим, что сейчас официально визит главы украинской нации не подтвердили ни в Офисе президента, ни в Белом доме.

Вероятно, возможная поездка украинского президента связана с новым пакетом военной помощи от США, который, в частности, может включать системы Patriot.

Reuters пишет, что угрозы безопасности могут заставить изменить планы. Но если визит таки состоится, это станет первой известной поездкой Зеленского за пределы страны после полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года.

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