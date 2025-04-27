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В соглашении об ископаемых не будет учтена помощь США – Шмыгаль
Над документом все еще работают юридические команды, но есть уже «хороший прогресс».
Во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне украинская делегация достигла договоренности о том, что в соглашении о полезных ископаемых не будет учитываться помощь, предоставленная до ее подписания.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, над документом все еще работают юридические команды, но есть уже «хороший прогресс».
«Главное — четко определили наши красные линии, соглашение должно отвечать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Она должна обязательно быть ратифицирована Парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания», — сообщил Шмыгаль.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все противоречащие Конституции Украины пункты «минерального соглашения» были исключены, и стороны подписали меморандум, который отвечал украинскому законодательству.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что соглашение о ископаемых обязательно будет подписано .