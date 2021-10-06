В списке 12 вопросов: о чем хочет договориться Путин во время встречи с Зеленским

В списке 12 вопросов: о чем хочет договориться Путин во время встречи с Зеленским

По информации источников росСМИ, Москва довела Киеву свое видение итогов возможного саммита.

На возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским российская сторона хочет добиться отмены санкций и навязать Киеву прямой диалог с представителями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В то же время среди желаемых вопросов не упоминается оккупация Крыма и военная агрессия на Донбассе.

Об этом сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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Отмечается, что после того, как Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку работать над организацией встречей с Путиным, Москва довела Киеву свое видение итогов возможного саммита.

Так, в списке 12 потенциальных решений, и почти все касающиеся двусторонних отношений. В частности, Кремль предлагает:

восстановить полноценные дипломатические отношения с возвращением послов;

отменить санкции;

восстановить транспортную соглашение;

договориться о продлении транзита газа после 2024 года.

Следует отметить, что оккупированный Крым в этих предложениях не упомянутый вовсе, а вопрос урегулирования конфликта на Донбассе только в качестве замечания о том, что Россия в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате" поддержит любые мирные договоренности Киева с "властью" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

"От укранцев до сих пор еще ничего вразумительного по поводу возможного наполнения двусторонней встречи не поступало", — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В Киеве отмечают, что подготовка встречи не продвигается по вине Москвы.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что с российской стороны наблюдаются неконструктивные попытки найти различные поводы, чтобы отложить двусторонние переговоры. Считаем, что такие попытки не отвечают интересам народов и Украины, и России", — сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, из Москвы звучит слишком много различных намеков и неконкретных замечаний о том, что им хотелось бы обсудить, и при этом не выражается четкая готовность обсудить то, что действительно имеет значение в понимании и украинского, и российского обществ.

Подоляк отметил, что "тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь".

Напомним:

На выездном заседании фракции "Слуга народа" 3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

тет-а-тет. Однако окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат". Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потенциальный будущий разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным для последнего будет сложным.

По его словам, Украина пока продолжает работать над организацией встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Павел Климкин считает, что после Путина может быть кто-то хуже для Украины

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