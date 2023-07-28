В США активно не обсуждают введение военных кораблей в Черное море для сопровождения украинских судов с зерном

США и союзники не обсуждают возможность сопровождения украинских судов с зерном в Черном море, чтобы безопасно экспортировать его из Украины. Ищут другие пути перевозки зерна – наземным или речным способом. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Нет. О вводе военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы зерно вышло (из Украины на внешний рынок – ред.). Мы хотим, чтобы зерновое соглашение было продлено и, если коротко, будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или возможно речные маршруты, если какие-нибудь будут доступны”.

Накануне британское издание The Times сообщило, что Великобритания ведет переговоры с членами НАТО и другими странами о отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. По данным изданиям, ведутся переговоры о создании так называемой "коалиции" из разных стран, которые могут присоединиться к британской инициативе.

"Коалиция желающих" будет стремиться прорвать российскую блокаду через несколько недель, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор", — сообщило The Times.

Напомним, ранее сообщалось, что у Европейской комиссии нет средств для транзита украинского зерна по суше на фоне выхода России из "зернового соглашения".

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за того, что Россия вышла из "зернового соглашения", мировые цены на зерно могут вырасти на 15%.

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