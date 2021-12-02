В США анонсировали переговоры Байдена и Путина "в ближайшее время"

В США анонсировали переговоры Байдена и Путина "в ближайшее время"

Блинкен заявил, что США готовы сотрудничать с Россией и Украиной, чтобы поддержать дипломатический процесс.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

По итогам встреч с министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым Блинкен заявил, что Россия должна пойти на деэскалацию конфликта.

Он подчеркнул, что Украина никоим образом не представляет угрозы для РФ и не стремится к конфронтации, которая оправдывала бы военное вмешательство России.

По словам Блинкена, Джо Байден и Владимир Путин, возможно, проведут переговоры в ближайшее время.

Вчера, 1 декабря, представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не может сказать что-либо о запланированных контактах лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Ранее глава Пентагона заявил о недопущении вторжения "Советского союза" в Украину.

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